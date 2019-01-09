Россия и WADA договорились

Москва достигла понимания со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по вопросу о передаче данных проверок допинг-проб российских спортсменов. Об этом в среду, 9 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он уточнил, что в прошлый раз между сторонами возникли разногласия относительно вопросов логистики. «Сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа», — заверил Песков.

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Накануне глава WADA Крейг Риди заявил, что визит экспертов в Москву 9 января может стать поводом для новых разбирательств в случае получения данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год.

Делегацию антидопингового агентства возглавляет испанский ученый Хосе Антонио Паскуаль. Он уже приезжал в российскую столицу в середине декабря прошлого года, но не смог приступить к работе из-за проблем с сертификацией своего оборудования.

В конце декабря глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился к президенту с просьбой повлиять на ситуацию с допуском членов WADA к допинг-пробам и не допустить изоляции российского спорта. Кремль в ответ указал на беспочвенность многих опасений Гануса.

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