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Недовольных WADA из-за поблажек России сравнили с толпой линчевателей

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Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд сравнил недовольных решением организации в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с толпой линчевателей. Его слова приводит портал insidethegames.biz.

По словам Паунда, отклики на неспособность России предоставить результаты в установленный срок имеют все признаки толпы линчевателей, преследующих цель «убить кого-нибудь без правосудия». Он отметил, что они переходят границы дозволенного и напоминают «необузданные банды».

«Настоящая цель должна состоять в том, чтобы получить данные, проанализировать их на наличие доказательств возможных случаев применения допинга, которые необходимо расследовать, и положить конец грязной главе», — подчеркнул Паунд, добавив, что правила должны распространяться на все страны.

4 января сообщалось, что WADA предоставит российской стороне больше времени для предоставления доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории. Россия была обязана предоставить доступ к данным лаборатории 31 декабря 2018-го, однако в назначенный срок этого сделать не удалось из-за проблем с сертификацией оборудования. Это повлекло за собой призывы вновь наложить санкции на РУСАДА.

Вопрос о лишении статуса соответствия был перенесен на 14-15 января. Председатель комиссии по соответствию WADA Джонатан Тэйлор объяснил, что поспешное объявление санкций увеличит шансы России на успешную апелляцию по этому делу.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года при условии, что до 31 декабря специалисты WADA получат доступ к базе московской антидопинговой лаборатории.

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