WADA пригрозило возбуждением новых дел после визита в Москву

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что визит экспертов в Москву может стать поводом для новых разбирательств. Его слова организация цитирует на своем сайте.

«Если миссия добьется успеха в получении доступа к данным [Московской антидопинговой лаборатории], мы выйдем из длительного тупика и, возможно, возбудим множество дел», — сказал руководитель WADA.

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Специалисты агентства прибудут в Россию 9 января. Они должны были приехать до 31 декабря, но в Московской лаборатории проходила сертификация оборудования, поэтому визит отложили, что повлекло за собой призывы вновь наложить санкции на РУСАДА.

В Минспорте пояснили, что работа по предоставлению WADA данных лаборатории велась три месяца совместно с РУСАДА и Следственным комитетом. «Это потребовало согласования большого количества процедурных вопросов, в том числе перечня используемого оборудования. На данный момент все технические вопросы урегулированы», — сказали в ведомстве.

Следующее заседание комитета по соответствию РУСАДА кодексу WADA пройдет 14 или 15 января.

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