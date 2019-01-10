Союзник России пожаловался на российские санкции против Украины

Президент Молдавии Игорь Додон пожаловался российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву на трудности, с которыми столкнулись молдавские производители из-за введения Москвой запрета на импорт украинских товаров. Текст письма молдавский лидер опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Додон, в частности, отметил, что данный запрет «создает барьеры и для экспорта молдавской продукции на российский рынок в силу удлинения маршрута доставки грузов и увеличения транспортных потоков».

В заключение президент Молдавии попросил российского премьера рассмотреть «вопрос о выходе из сложившейся ситуации, касающейся транспортировки молдавской продукции в Российскую Федерацию через территорию Украины».

В комментарии к опубликованному письму Додон подчеркнул, что взял урегулирование проблемы под личный контроль и что ее решение будет найдено в ближайшие дни.

29 декабря правительство России запретило ввоз ряда товаров с Украины в качестве ответной меры на действия украинских властей, ранее запретивших импорт российской агропромышленной и химической продукции.

В перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров, в частности, попали сельскохозяйственная и промышленная продукция, в том числе тракторы и газовые турбины.

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