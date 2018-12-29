Оценен ущерб для Украины от российских санкций

Новые российские санкции в отношении Украины коснутся почти десяти процентов всего импорта из этой страны, говорится в сообщении Минэкономразвития, выдержки из которого приводит РБК.

По оценке ведомства, общая стоимость ввезенных с Украины товаров, импорт которых теперь запрещен, в 2017 году составила 468,9 миллиона долларов, что соответствует более 9,5 процента от всего украинского импорта.

По итогам 2018 года этот показатель будет равняться 510 миллионам долларов, однако пока это только предварительная оценка ведомства. Общий объем поставок с Украины составляет 4,91 миллиарда долларов.

29 декабря правительство своим постановлением запретило ввоз ряда товаров с Украины в качестве ответной меры на действия украинских властей, ранее запретивших импорт российской агропромышленной и химической продукции.

В число запрещенных к ввозу в Россию товаров, в частности, попали сельскохозяйственная и промышленная продукция, включая тракторы и газовые турбины.

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