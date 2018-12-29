Россия ответила на санкции Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных мер против санкций со стороны Украины. Об этом председатель правительства сообщил в Twitter.

«Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление», — написал Медведев.

Список товаров пока не опубликован. Как передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы правительства, под ограничения попали промышленные товары, сельхозпродукция и продовольствие из Украины. Отменить санкции Россия готова, если свои ограничения отменит Киев.

«Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие», — говорится в сообщении правительства.

Россия ранее уже ввела ограничения против украинских компаний и физических лиц. Тогда в санкционный список попали 245 человек и 7 юридических лиц, в результате расширения списка под ограничениями в настоящий момент находятся 567 физических и 75 юридических лиц. Дмитрий Медведев тогда утверждал, что это решение принято для защиты интересов российского государства и российских граждан.

Украинские власти ввели собственные ограничения против российских граждан и компаний 26 декабря, однако список российских физических и юридических лиц, которые попали под новые санкции, не опубликован до сих пор.

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