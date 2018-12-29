Россияне остались без украинской выпивки

В перечень украинских товаров, запрещенных к ввозу в Россию, попали солодовое пиво, вино и крепкие спиртные напитки. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на сайте кабмина.

Помимо этого, ограничения введены в отношении шоколада и кондитерских изделий, икры и рыбы, пшеницы, хлеба и мучного, овощей, фруктов и орехов, фруктовых соков.

Меры также распространяются на такие товары, как галька, гравий и щебень, дробленый камень, моющие средства, древесные плиты, бумага, картон и обои, паровые котлы и различные турбины, компоненты жидкостных насосов. Кроме того, запрет на ввоз действует в отношении некоторых автомобильных узлов, трансформаторов, проводов, кабелей, прицепов и тракторов.

Перечень завершается детскими подгузниками и женскими прокладками.

О введении этих мер 29 декабря сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он уточнил, что это ответ на санкции со стороны Украины, введенные ранее в декабре. Москва вводит ограничения в отношении Киева на основании указа президента Владимира Путина.

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