Павел Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал в госреестр юридических лиц Великобритании заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP. Об этом пишет РБК со ссылкой на опубликованные документы.

Причина такого шага не раскрывается. Опрошенные изданием эксперты предполагают, что ликвидация LLP (Товарищество с ограниченной ответственностью) может быть связана с возможно последующей реструктуризацией интернет-компании.

По данным на середину декабря 2018 года, аудитория мобильного приложения Telegram выросла более чем в полтора раза за последний год и составила 3,4 миллиона человек в день. Число ежемесячных пользователей сервиса за последний год увеличилось на треть и составило 9,3 миллиона человек.

13 апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы вынес решение об ограничении доступа к Telegram. Орган правосудия постановил, что мессенджер не может функционировать на территории России, пока не предоставит ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Дуров настаивал на том, что приказ ФСБ противоречит конституции, а требования ведомства технически неисполнимы. Летом 2017 года Дуров заявил в своем Twitter-аккаунте, что «ни один байт» персональных данных пользователей никогда не будет передан властям.

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