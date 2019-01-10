В Сочи завершился музыкальный фестиваль Live Fest 2019

На курорте «Роза Хутор» состоялся музыкальный фестиваль Live Fest 2019. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие проходило с 4 по 7 января на площадке «Роза Холл». В рамках Live Fest свои программы представили Полина Гагарина и группа «Ленинград», также выступили такие исполнители, как Burito, Елка, Анна Плетнева, Елена Темникова, Artik & Asti и коллектив «Банд'Эрос». Помимо этого, в рамках программы Urban Style в фестивале приняли участие артисты Maruv, Matrang, Мари Краймбрери, Cygo, Леша Свик и Звонкий.

«За год это уже третий фестиваль, и по итогам конкретно этого можно уверенно сказать, что бренд начинает работать сам на себя. LiveFest в сознании людей равно качество и стиль, к чему мы и шли. У нас действительно самый модный лайн-ап. Свыше десяти тысяч человек посетили сейчас наши концерты, а это — абсолютные аншлаги!» — поведала сооснователь и руководитель лейбла Velvet Music Алена Михайлова.

Фото: Дмитрий Семенушкин 1 /10

Она отметила, что посетителей фестиваля развлекали не только музыкой: «Уникальное место проведения располагает всеми условиями для спортивного времяпрепровождения, чем с огромным удовольствием занимались и сами артисты — буквально каждый день до концерта! Совершенно спокойно гости фестиваля могли кататься на сноуборде с Гариком Burito, участвовать в забеге с Елкой или делать утреннюю зарядку с Мари Краймбрери или Юлианой Карауловой. Счастье, что артисты, приезжая на фестиваль, не относятся к нему как к работе!»

По словам Михайловой, организаторы вскоре начнут работу над следующим мероприятием. «Сейчас немного отдохнем и уже через пару недель начинаем активную подготовку к LiveFest Summer — прошлым летом планка была задана фантастическая, в этом году обещаем удивить как минимум не меньше!» — подчеркнула она.

Организаторы заявили, что в январе 2019 года на различных площадках курорта «Роза Хутор» были представлены главные достижения отечественной поп-музыки и городской культуры.

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