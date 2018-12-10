В Сочи пройдет фестиваль Live Fest

В Сочи с 4 по 7 января пройдет музыкальный фестиваль Live Fest. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 10 декабря.

Мероприятие состоится на площадке «Роза Холл».

На первый день запланирована сольная программа группы «Ленинград», а на второй — выступление Полины Гагариной. 6 января гости также смогут услышать Елену Темникову, Юлианну Караулову, Burito, Елку и Анну Плетневу. 7 января в рамках программы Urban Style выступят такие артисты, как Maruv, Matrang, Мари Краймбрери, Cygo, Леша Свик, Звонкий.

На курорте «Роза Хутор» также планируют организовать специальные вечеринки и театральные программы.

Организаторам фестиваля выступают Velvet Music, Volkov Pro и ProТалант.

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