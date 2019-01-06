Шнуров и «Ленинград» выступили на фестивале в Сочи

Группа «Ленинград» и ее фронтмен Сергей Шнуров выступили на фестивале LiveFest, который стартовал 4 января на сочинском курорте «Роза Хутор», сообщает HELLO.RU.

На фестиваль приехал весь коллектив «Ленинграда», насчитывающий более 20 человек, отмечает сайт.

Помимо возглавляемой Шнуровым группы в рамках фестиваля выступили 25/17 и Anacondaz. 6 января ожидаются выступления Елки, Юлианны Карауловой, Нюши, Сергея Лазарева, 7-го — Елены Темниковой, Эммы М, Мари Краймбрери и ESTRADARADA.

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