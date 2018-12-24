Шнуров в маске свиньи спел про подготовку к Новому году

Лидер российский рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров надел маску свиньи и исполнил праздничную песню. Видео с композицией «Предновогодняя» музыкант выложил в своем Instagram-аккаунте.

В ролике певец в жилете и с бабочкой танцует около елки и поет про грядущие праздники и злоупотребление алкоголем. Со свиным пятачком, надетым на нос, артист признается что не был бы собой, если бы «в эти даты не нажрался как свинья и не ходил поддатый».

«"Праздник к нам приходит“, — слышу от мудил. А куда приходит, если он не уходил?» — задается вопросом Шнуров в припеве.

Он рассказывает, что в каком-то заведении под утро ему пришло видение в виде «деда в костюме порося», а в последнем куплете музыкант поет, что наступил Новый год, в связи с чем герои песни «налили быстро и под вопли гармониста выпили за свинство».

20 декабря вышел клип группы «Ленинград» на песню «Золото». В нем меркантильная женщина, увидев Сергея Шнурова в шубе и массивной цепочке, вонзает в певца огромные когти и отрывает ему руку.

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