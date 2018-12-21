Новая песня «Ленинграда» разочаровала фанатов

Видео: Ленинград | Leningrad / YouTube

Пользователи сети раскритиковали песню «Золото» группировки «Ленинград» и клип на нее. Они высказали недовольство в комментариях под роликом на YouTube, где за неполные сутки он собрал более 700 тысяч просмотров.

«Вспомнил мем "когда батя научился монтировать спецэффекты", из каждого места где надо и не надо наделали. Про текст вообще молчу. Народ, не тратьте три минуты жизни на это»﻿, — написал один из комментаторов. «Спасибо за то, что просрали три минуты моей жизни﻿», — вторит ему другой. «Действительно, напоминает звуки мракобесия﻿», — отмечает третий.

Некоторые похвалили режиссера клипа Илью Найшуллера. «Найшуллеру — плюс, Шнуру — минус﻿», — высказался один из пользователей. Другой добавил: «Можно смотреть без звука, хороший фильм. Только короткий». «Найшуллер вытянул весь клип на себе», — посчитал третий.

Похвальных комментариев среди популярных почти нет.

«Ленинград» выпустил клип на песню «Золото» 20 декабря. Лидер группы Сергей Шнуров поет о том, что «все бабы любят бабки», потеют в фитнесе и тянут наманикюренные руки к богачам. Он заявляет, что работа женщин «тяжела, но видна по налезшему платью и брюкам», а их красота стала товаром в современном мире. В ролике певец становится жертвой блондинки, которая поедает на своем пути все дорогие вещи — от колец до часов.

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