На Сахалине высказались по поводу японских претензий на Курилы

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко прокомментировал намерения Токио касательно Курильских островов. В своем заявлении «Газете.ру» он призвал перестать спекулировать на данной теме.

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По его словам, жители региона выступают против передачи этих территорий Японии. «Вопрос передачи Курильских островов у нас в повестке дня не стоит», — отметил он, добавив, что Курилы являются российской землей.

8 января газета Yomiuri выяснила, что японские власти намерены предложить России отказаться от взаимных требований компенсаций по Южным Курилам.

10 января в Госдуму был внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по передаче Курильских островов другим странам. В документе отмечается, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации в составе Сахалинской области.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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