Россия и Китай установили исторический рекорд

Количество реализованной продукции за год между Россией и Китаем достигло нового рекорда и превысило 100 миллиардов долларов. Об этом рассказал официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн. Его слова в четверг, 10 января, слова приводит ТАСС.

Объем товарооборота двух стран за период с января по ноябрь 2018-го по сравнению с предыдущим годом вырос на 27,8 процента, до 97,23 миллиарда долларов. Экспорт из Китая в Россию за указанный период увеличился на 12,7 процента, а импорт — на 39,2 процента.

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«Согласно имеющейся у нас статистике, уже к середине декабря объем китайско-российской торговли за 2018 год превысил рубеж в 100 миллиардов долларов, побив исторический рекорд», — сообщил официальный представитель китайского министерства коммерции Гао Фэн. Также он отметил во время пресс-конференции, что со стороны Китая будут затрачены значительные силы для дальнейшего развития экономических отношений стран-партнеров. Это будет возможно при эффективном построении структуры товарооборота двух сторон.

Ранее в ходе проведения Восточного экономического форума (ВЭФ-2018) в сентябре Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли участия в переговорах, в рамках которых были обсуждены многие сферы сотрудничества между странами, в том числе экономическая и военная.

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