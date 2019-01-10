Олимпийский чемпион поддержал слова о предательстве Шипулина

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поддержал критику в адрес завершившего карьеру биатлониста Антона Шипулина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Тихонова, Шипулин полностью не реализовался в биатлоне, так и не став лидером сборной России. «Уходить ему нужно было сразу после Олимпиады. Тогда это было бы резко, честно и открыто. Резцова высказалась резковато, но по сути она права. В данном случае я ее поддерживаю», — добавил он.

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10 января трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала Шипулина предателем, отказавшимся бороться за попадание на Игры-2018. По ее мнению, спортсмен начнет политическую карьеру, несмотря на то, что у него нет способностей к этой деятельности.

Шипулин объявил об уходе из спорта 25 декабря 2018 года. На решение повлияла ситуация с обвинением его и других российских биатлонистов в использовании запрещенных препаратов. Кроме того, он пожаловался на состояние здоровья.

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