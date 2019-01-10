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Шипулина сочли предателем и увидели в политике

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Антон Шипулин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова посчитала, что завершивший карьеру биатлонист Антон Шипулин в будущем станет политиком. Ее слова приводит «Спорт день за днем».

«Как правило, у нас все великие спортсмены идут в политику», — заметила Резцова. По ее мнению, у Шипулина нет способностей к политике, однако, считает спортсменка, «ему сделают предложение». Сама же Резцова хотела бы, чтобы биатлонист стал работать тренером.

Также олимпийская чемпионка поведала об ошибке, которую совершил Шипулин. Резцова заявила, что он предал российских олимпийцев, отказавшись бороться за попадание на Игры-2018. «Надо было найти юриста и доказывать свою правоту. Антон отказался от борьбы», — подчеркнула Резцова.

Шипулин объявил о завершении карьеры 25 декабря. Он не выступал в течение полугода и собирался вернуться на лыжню в 2019 году, однако решил уйти в том числе из-за подозрений в применении допинга и обысков австрийской полиции. Также спортсмен пожаловался на проблемы со здоровьем.

Олимпийский чемпион Сочи-2014, говоря о своем будущем, пообещал остаться в спорте. Шипулин предположил, что станет работать в Союзе биатлонистов России.

Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го.

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