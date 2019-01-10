Шипулина сочли предателем и увидели в политике

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова посчитала, что завершивший карьеру биатлонист Антон Шипулин в будущем станет политиком. Ее слова приводит «Спорт день за днем».

«Как правило, у нас все великие спортсмены идут в политику», — заметила Резцова. По ее мнению, у Шипулина нет способностей к политике, однако, считает спортсменка, «ему сделают предложение». Сама же Резцова хотела бы, чтобы биатлонист стал работать тренером.

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Также олимпийская чемпионка поведала об ошибке, которую совершил Шипулин. Резцова заявила, что он предал российских олимпийцев, отказавшись бороться за попадание на Игры-2018. «Надо было найти юриста и доказывать свою правоту. Антон отказался от борьбы», — подчеркнула Резцова.

Шипулин объявил о завершении карьеры 25 декабря. Он не выступал в течение полугода и собирался вернуться на лыжню в 2019 году, однако решил уйти в том числе из-за подозрений в применении допинга и обысков австрийской полиции. Также спортсмен пожаловался на проблемы со здоровьем.

Олимпийский чемпион Сочи-2014, говоря о своем будущем, пообещал остаться в спорте. Шипулин предположил, что станет работать в Союзе биатлонистов России.

Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го.

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