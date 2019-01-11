Россия создаст ракету за триллион рублей

«Роскосмос» планирует при создании сверхтяжелой ракеты «Енисей» уложиться в один триллион рублей, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«На одном из прошедших заседаний руководством "Роскосмоса" было обозначено, что разработка и создание первого летного экземпляра ракеты должно уложиться в сумму один триллион рублей или чуть больше», — сказал собеседник.

Другой источник РИА Новости отметил, что точная сумма затрат на создание носителя в настоящее время не установлена.

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В декабре сообщалось, что проект федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты и беспилотному облету Луны предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей.

Грузоподъемность «Енисея» превысит сто тонн на низкую околоземную орбиту. Первая такая ракета должна быть готова в 2027 году. Пуск носителя запланирован на 2028 год с космодрома Восточный. Окончательные варианты технического облика ракеты и технико-экономическое обоснование проекта руководству страны планируется доложить в начале 2019 года.

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