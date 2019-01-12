Шипулин захотел в депутаты

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший о завершении спортивной карьеры, собирается баллотироваться в Госдуму. Об этом сообщает Znak.com

По информации издания, Шипулин выдвинет свою кандидатуру на довыборах по Серовскому одномандатному округу №174 в Свердловской области. Отмечается, что за предвыборную кампанию экс-биатлониста будет отвечать вице-губернатор региона по внутренней политике Сергей Бидонько, являющийся членом партии «Единая Россия».

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Шипулин объявил об уходе из спорта 25 декабря 2018 года. Биатлонист отметил, что на такое решение повлияла ситуация с обвинением его и других российских атлетов в использовании запрещенных препаратов. Кроме того, он пожаловался на состояние здоровья.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала Шипулина предателем, отказавшимся бороться за участие в Играх-2018. По ее мнению, спортсмен начнет политическую карьеру, несмотря на то, что у него нет способностей к этой деятельности.

Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го.

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