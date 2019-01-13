Российский биатлонист схватил флаг и победно финишировал в эстафете

@Eurosport_RU / Twitter

Российский биатлонист Александр Логинов финишировал с национальным флагом в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте телеканала Eurosport.

На последних метрах дистанции Логинову, обгонявшему ближайшего преследователя более чем на минуту, дали триколор, с которым он и финишировал. Победа в эстафете стала для национальной сборной второй за день: ранее 13 января первое место в этом виде программы заняли российские девушки.

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