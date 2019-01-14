Бывшего сенатора-взяточника избили в российской колонии

Бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко, отбывающего девятилетний срок за получение взяток, избили в колонии. Об этом Ura.ru сообщил адвокат осужденного Анатолий Дмитриев.

По словам защитника, врачи диагностировали у Цыбко разрыв кисты левой почки.

Инцидент произошел 5 сентября 2018 года, но известно о нем стало лишь 14 января на заседании в Кирово-Чепецком райсуде, где было показано видео побоев во время слушаний по жалобе бывшего сенатора на наложение на него взысканий и водворение в штрафной изолятор. По словам адвоката, сотрудник исправительной колонии №11 Кировской области Сергей Шаклеин ударил Цыбко сзади, тот согнулся и упал. Это происходило на глазах дежурного помощника начальника колонии.

«Сегодня будем обращаться в Генпрокуратуру и к омбудсмену Татьяне Москальковой по факту нанесения побоев, в квалификационную коллегию судей — об отказе судьи предоставить нам копию видео с инцидентом», — сказал адвокат.

Бывший сенатор заявлял также о других издевательствах. В знак протеста он 6 сентября начал голодовку, продолжавшуюся 43 дня. Цыбко похудел на 21 килограмм — до 59 килограммов.

В январе планируется поездка членов Совета по правам человека при президенте России к осужденному сенатору. Правозащитники также потребовали от ФСИН разобраться с причинами сокрытия факта голодовки Цыбко и применения к нему дисциплинарных мер.

У бывшего сенатора еще во время нахождения в СИЗО диагностировали опухоль мозга, у него ухудшилось зрение, начались головокружения. Руководство колонии обвинило его в намеренном отказе от работы. Сам он уверяет, что готов трудиться в соответствии с состоянием здоровья.

3 августа 2017 года Цыбко был приговорен к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 70 миллионов рублей по делу о получении взятки. Политика отправили в колонию строгого режима. По версии следствия, Цыбко перевел на счет своей матери не менее 27,5 миллиона рублей, полученные им в качестве взятки. Женщина использовала эти средства на покупку недвижимости площадью 116 квадратных метров в центре Москвы. Квартира оценивается в 67,6 миллиона рублей. Следователи также считают, что Цыбко, узнав о возбуждении уголовного дела, переоформил часть еще одной своей квартиры и гаража на родителей. Данное имущество оценивается в 16,6 миллиона рублей.

Сенатор лишился должности и стал фигурантом уголовного дела после показаний арестованного главы администрации города Озерска Евгения Тарасова, который сообщил, что с назначением ему помог Цыбко за 18 миллионов рублей. Позже следствие установило, что политик получил взятку 10 миллионов рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за помощь в развитии бизнеса на территории Челябинской области.

Константин Цыбко был представителем законодательного собрания Челябинской области в Совете Федерации с 2010-го по 2014 год.

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