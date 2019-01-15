Футболист сборной Аргентины наехал на беременную женщину

Защитник сборной Аргентины Алан Франко стал виновником дорожно-транспортного происшествия в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, футболист въехал в машину, в которой находилась беременная женщина. 20-летняя Камила Каррера, находящаяся на седьмом месяце, получила перелом ребра и была госпитализирована с места происшествия. Отмечается, что ее ребенку ничего не угрожает.

Франко возвращался с вечеринки друга, когда произошла авария. По словам очевидцев, защитник выбрасывал из машины банки из-под пива. Мать пострадавшей заявила, что футболист пытался откупиться от полиции.

В отношении Франко ведется расследование. Для водителей обоих машин был проведен тест на алкоголь, результаты пока не разглашаются.

В декабре 2018-го олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо стал участником аварии в Норвегии. Машина Клебо врезалась в другой автомобиль — в результате пострадал 12-летний ребенок.

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