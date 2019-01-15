Российский боец ММА разнес отделение банка

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из отделения московского банка, пострадавшего в результате нападения мужчины. Источник утверждает, что погром совершил боец смешанного стиля (ММА) Джабраил Дузаев.

Инцидент произошел на Кузнецком мосту. На записи видно, что от ударов спортсмена пострадали банкоматы и стены. Причина такого поведения Дузаева не объясняется. Сам он после погрома вышел из банка «в неадекватном состоянии».

Дузаев провел три боя по правилам ММА, одержав одну победу и дважды проиграв. В последний раз он выходил в октагон в поединке под эгидой промоушена ACB в 2016 году.

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