Боец ММА с разворота нокаутировал соперника

@AXSTVFights / Twitter

Американский боец смешанного стиля (ММА) Кэйлан Хилл нокаутировал соотечественника Андре Уокера в бою на турнире LFA 54. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте AXS TV.

Хилл на 11-й секунде первого раунда нанес удар кулаком с разворота и отправил Уокера в глубокий нокаут. После этого спортсмен запрыгнул на клетку, однако не сумел удержаться и соскочил с нее.

Для 23-летнего Хилла эта победа стала третьей в карьере. В двух предыдущих боях он также нокаутировал соперников.

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