Боец UFC согнулся пополам и нокаутировал соперника локтем

Боец смешанного стиля (ММА) Яир Родригес победил Чан Сон Джона на турнире UFC Fight Night 139. Момент с нокаутом опубликован в Twitter-аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата.

На последних секундах поединка Джон пошел в атаку, в то время как Родригес, уворачиваясь от его ударов, согнулся пополам. Внезапно он нанес удар локтем и отправил соперника в нокаут.

Поединок Родригеса и Джона стал главным событием на турнире, прошедшем в Денвере (Колорадо, США).

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