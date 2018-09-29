Боец MMA забил соперника по-обезьяньи за считанные секунды

Английский боец смешанного стиля Стив Эймэбл победил валлийца Лайама Беннетта техническим нокаутом на турнире Cage Warriors 97. Видео победы Эймэбла размещено в официальном Twitter-аккаунте турнира.

При попытке ударить по сопернику 33-летний Беннетт оступился и потерял равновесие. Эймэбл воспользовался его оплошностью. Он повалил валлийца на пол и начал наносить удары. На победу у англичанина ушло всего 14 секунд. В подписи к видео упоминается персонаж Дидди Конг — обезьяна из серии видеоигр Donkey Kong.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!