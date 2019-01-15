Школьница сдала отца полицейским за отобранный телефон

В американском штате Огайо девушка-подросток вызвала полицейских после того, как отец отобрал у нее телефон за плохое поведение. Как сообщает информационный портал KMGH-TV, она охарактеризовала случившееся как кражу.

Школьница из города Саус Юклид позвонила в полицию в субботу, 12 января, и заявила, что у нее украли мобильный телефон. Когда полицейские приехали к ним домой, 16-летняя девушка назвала виновником преступления отца. Мужчина заявил стражам порядка, что на время забрал устройство у дочери, чтобы проучить ее.

Однако школьница продолжала настаивать, что это кража, потому что она является владелицей телефона. Полицейские объяснили ей, что владение телефоном, купленным за деньги родителей, до 18 лет — это привилегия, а не право, как считала она. Перед отъездом они посоветовали девушке слушать отца. С нее не взяли штраф за ложный вызов, а против отца не стали возбуждать дело о краже.

В сентябре сообщалось об оправдании американки, арестованной за «кражу» телефона. Жалобу на женщину подал ее бывший муж, заявивший, что она украла его iPhone 6. На самом деле мобильный телефон был подарен ее 15-летней дочери на Рождество, а она забрала его на время в качестве наказания.

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