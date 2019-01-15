Россия излечилась от «голландской болезни»

Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов объявил о победе России над нефтяной зависимостью. Такое мнение он выразил в интервью газете «Коммерсантъ».
Силуанов рассказал о том, что исцеление произошло при помощи бюджетных инструментов и правил. «В период высоких цен на нефть ценовая премия изымается в резервы, а в период низких цен эти деньги возвращаются в экономику. Происходит сглаживание изменений курсовых соотношений, которые до этого резко били по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне», — рассказал Силуанов об успехах правительства.
Министр отметил, что, если раньше гражданам приходилось менять доллары на рубли и обратно, то теперь такой ситуации не наблюдается. Силуанов уверен, что в настоящий момент происходит «сглаживание» курсовых разниц, которые раньше резко били по стабильности экономики и не давали уверенности в завтрашнем дне. Теперь же, по словам вице-премьера, такой ситуации нет.
«Голландская болезнь» — зависимость государства от экспортных доходов одной отрасли, в контексте России это актуально в связи с высокой долей энергоресурсов в доходе страны. Чрезмерная зависимость от одной отрасли приводит к снижению эффективности экономики страны.
При этом в декабре Силуанов говорил совершенно другое, утверждая, что Россия по-прежнему сильно зависит от нефтяных доходов. Тогда вице-премьер говорил, что российскую экономику стало меньше «колбасить» от влияния внешних факторов.