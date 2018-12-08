Минфин рассказал о «колбасящейся» российской экономике

Российскую экономику стало заметно меньше «колбасить» от влияния внешних факторов, в том числе от изменения стоимости нефти. Об этом объявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Если помните, как раньше нас колбасило от изменения цен на нефть? Все это приводило к изменениям уровня курсовых соотношений, изменению инфляции. Сейчас эта зависимость, конечно, есть, но совершенно на других качественных уровнях», — объявил он и уточнил, что в настоящее время изменения внешних условий замечаются не так сильно, как это было три года назад.

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В пятницу, 7 декабря, глава Минэнерго Александр Новак объявил, что текущая цена на нефть наиболее благоприятна для России с точки зрения поступлений в бюджет и балансировки ситуации на внутреннем рынке.

По его словам, 55-65 долларов за баррель является сбалансированной как для производителей, так и для потребителей.

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