Бьорндален выбрал лучшего российского биатлониста

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален назвал лучшего российского биатлониста, с которым ему доводилось соревноваться. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сергей Чепиков. Он был безумно силен. В тот период для меня было очень сложно его обогнать. Потом я соревновался со многими русскими, но конкурировать с Чепиковым было безумно трудно. Я тогда был молодой, он — уже нет. Может быть, в этом причина», — рассказал Бьорнадлен.

Экс-биатлонист также назвал идеальную мужскую эстафетную четверку. В ее состав норвежец включил французов Мартена Фуркада и Рафаэля Пуаре, немца Свена Фишера и самого себя.

Бьорндален завершил карьеру весной 2018-го. В его активе восемь золотых медалей Олимпийских игр и 20 побед на чемпионатах мира.

Чепиков — обладатель двух золотых медалей Олимпиад и двукратный победитель чемпионатов мира.

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