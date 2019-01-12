Бьорндален призвал к жестким мерам в отношении российского спорта

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением относительно восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его слова приводит TV2.

«У Всемирного антидопингового агентства (WADA) было много возможностей попасть в Россию, чтобы проверить РУСАДА, но они были отклонены. Сейчас представители агентства вернулись в Москву, но со времени проведения Игр в Сочи прошло довольно много времени. Если хотите знать мое мнение, то я против такой политики. И я считаю, что WADA должно вести себя более жестко и строго в отношении наказания для российского спорта», — заявил Бьорндален.

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РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года при условии, что до 31 декабря специалисты WADA получат доступ к базе московской антидопинговой лаборатории. Тем не менее российской стороне не удалось выполнить данное требование в срок. Это спровоцировало призывы вновь наложить санкции на РУСАДА. Вопрос о статусе агентства рассмотрят 14-15 января.

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