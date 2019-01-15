В любовных письмах нашли сразу три угрозы компьютеру

Исследователь в области кибербезопасности Брэд Данкан (Brad Duncan) рассказал о вредоносных рассылках, маскирующихся под любовные письма. Отчет о находке он опубликовал на специализированном форуме SANS ISC.

По словам эксперта, в опасных посланиях скрывается сразу три заражающих компонента. Речь идет о вирусе-шифровальщике GandCrab, спамботе Phorpiex и программе-майнере XMRig. Под удар попадают все компьютеры на Windows, а также подключенные к ним носители.

Все имена вложений начинались с сочетания Love_You_. Загрузка вредного ПО происходит после распаковки приложенного к письму ZIP-файла. В этот архив вшит загрузчик опасных программ.

Судя по отчету Данкана, загрузчик неоднократно обращался к серверу, находящемся в зоне ru. Шифровальщик GandCrab обменивался трафиком с ресурсами в доменных зонах com, biz и onion (относится к Tor).

Сообщается, что волна опасной рассылки началась еще в ноябре 2018 года и продолжается до сих пор.

Ранее исследователь из Индии Сахад Нк (Sahad Nk) обнаружил бреши, которые давали злоумышленникам возможность взломать учетные записи Microsoft. Ему удалось взломать поддомен, принадлежащий компании, и разослать фишинговые письма от имени Microsoft.

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