Опасный вирус спрятали в мемах

Специалисты в области кибербезопасности из компании TrendMicro обнаружили вредоносный код в опубликованных в соцсети Twitter мемах. О новом методе работы хакеров сообщается в отчете, опубликованном на сайте компании.

Вредная программа под названием TROJAN.MSIL.BERBOMTHUM.AA получала команды из кода, содержащегося в опубликованных в Twitter картинках. Изображения использовались в качестве средства связи с оператором вредоносной программы. После заражения компьютера вирус мог делать снимки экрана жертвы или воровать личные данные.

Злоумышленники создали аккаунт в Twitter заблаговременно: посты появились в нем еще в октябре. На данный момент учетная запись деактивирована. Как происходит заражение устройств жертв и кто контролирует атаки, неизвестно.

Вероятно, преступники использовали такой уникальный способ контролировать атаки из-за того, что антивирусное программное обеспечение в большинстве случаев не помечает обращение к сайту Twitter опасным.

Ранее неизвестные хакеры разослали сотни писем с угрозами взорвать своих жертв. За сохранение жизней злоумышленники потребовали выкуп в 20 тысяч долларов (более 1,3 миллиона рублей). Рассылку получили сотрудники крупных компаний и государственных учреждений США и Канады.

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