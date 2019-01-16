Лавров случайно стал немецким министром

Пул N3 / Telegram

Журналист немецкого телеканала ARD случайно назвала министром иностранных дел Германии российского главу МИД Сергея Лаврова. Видео с пресс-конференции опубликовал в своем Telegram-канале спецкор «Комсомольской правды» и журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Женщина собиралась задать вопрос и оговорилась. «Наш министр иностранных дел Лавров. Лавров, нет... Хайко Маас. До этого еще не дошло!» — сказала она.

Присутствующие в зале рассмеялись, а глава МИД России отшутился. «Ну, все. Теперь я точно буду обвинен и в том, что мы еще хотим Германию захватить и заполонить», — сказал он.

Лавров также рассказал, что планирует обсудить с Маасом в ходе его визита в Россию ситуацию на Украине и в Сирии, передает РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам 2018 года Лавров рассказал, что США отказались слышать предложения Москвы по ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он также отметил, что с Россией непозволительно обращаться так, будто ей никто ничего не должен, и только она всем что-то должна.

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