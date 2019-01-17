На Украине назвали причину ареста зачинщицы драк на российском ТВ

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла причины ареста журналистки Елены Вищур (Бойко). Депортированную из России женщину обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

По данным СБУ, «агитаторша» пропагандировала антиукраинские взгляды. Также она публично призывала к изменениям государственного устройства и границ Украины. Сообщается, что Бойко систематически совершала эти преступления с 2015 года.

В отношении журналистки уже заведено уголовное производство. Вменяемые ей преступления караются ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее Бойко была арестована в Харькове. Она провела несколько часов на нейтральной территории у пограничного пункта «Нехотеевка», пытаясь попросить политического убежища в другой стране, однако ее отправили на Украину.

В декабре московский суд признал журналистку виновной в нарушении правил пребывания в России. Ее оштрафовали и депортировали на территорию Украины.

Бойко прославилась как участница политических ток-шоу на российских каналах. Она неоднократно делала скандальные заявления в эфире. Также журналистка поучаствовала в драке в студии передачи на канале НТВ.

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