Зачинщицу драк на российском ТВ отправили под стражу на Украине на два месяца

Суд на 60 дней арестовал украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую выслали из России за нарушение правил пребывания в стране. Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области в Facebook.

«Антиукраинской пропагандистке Елене Бойко избрана мера пресечения — содержание под стражей на 60 суток», — сказали в ведомстве.

17 января в СБУ пояснили, что Бойко арестована за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По версии спецслужб, с 2015 года журналистка систематически призывала к изменениям государственного устройства и границ страны, а также пропагандировала антиукраинские взгляды.

Днем ранее Бойко была арестована в Харькове. Она провела несколько часов на нейтральной территории у пограничного пункта «Нехотеевка», пытаясь попросить политического убежища в другой стране, однако ее отправили на Украину и депортировали во Львов.

В декабре московский суд признал журналистку виновной в нарушении правил пребывания в России. Ее оштрафовали и депортировали на территорию Украины.

Бойко — частая участница российских политических ток-шоу на федеральных каналах, где делала неоднозначные заявления. Среди прочего, во время программы «На самом деле» на Первом канале она предположила, что вместо депутата Дениса Вороненкова на Украине был убит его двойник, а сам политик скрылся от кредиторов. До этого она ввязалась в драку в студии программы «Место встречи» на НТВ.

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