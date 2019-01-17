Раскрыты гонорары Марата Башарова

Заработок актера Марата Башарова за съемки в кино достигает десяти миллионов рублей. Портал «Телепрограмма» составил примерный список сумм и источников дохода артиста, основываясь на данных из открытых источников.

По словам журналистов, рекламные проекты и выступления на корпоративах приносят Башарову от 600 тысяч рублей до миллиона за контракт. В театре артист зарабатывает более 500 тысяч за одно выступление. Столько же стоит единичный выпуск с участием Башарова в телепередачах, таких как «Битва экстрасенсов».

За день съемок в сериалах актер получает около 300 тысяч рублей. В полнометражных фильмах, в которых он играет главную роль, заработок Башарова может достигать десяти миллионов, если роль второстепенная — пяти миллионов рублей.

Ранее в январе «Телепрограмма» раскрыла суммы и источники заработков Николая Баскова. Народный артист за последний год заработал 442 миллиона рублей.

В конце декабря сообщалось, что Башаров сломал своей супруге Елизавете Шевырковой нос. Об этом сообщил брат женщины Федор. Он отметил, что артист, скорее всего, был пьян.

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