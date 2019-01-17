Сестра Шипулина выиграла спринт на Кубке мира

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

34-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 19 минут 15,1 секунды. Итальянка Лиза Витоцци заняла второе место. Третьей к финишу прибыла представительница Швеции Ханна Эберг.

23 декабря 2018-го Кузьмина также выиграла золотую медаль на Кубке мира. Она одержала победу в масс-старте в чешском Нове-Место.

До 2007 года Кузьмина выступала в составе российской сборной. С 2010 года спортсменка представляет на международных стартах Словакию. Она трехкратная олимпийская чемпионка и завоевала две золотые медали на чемпионате Европы в 2009 году.

Кузьмина — родная сестра российского биатлониста Антона Шипулина.

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