Пять госорганов поддержали создание устойчивого российского интернета

Пять министерств и ведомств поддержали законопроект, направленный на обеспечение устойчивости Рунета. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 17 января.

О концептуальной поддержке законопроекта заявили представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Федеральной службы охраны (ФСО) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов отметил, что критических замечаний к документу нет. По его словам, интернет стал неотъемлемой частью жизни общества, поэтому государство не может оставить эту сферу без должного контроля.

У Роскомнадзора также не оказалось концептуальных возражений по законопроекту. Замглавы Александр Панков считает, что интернет сегодня не застрахован «техногенных или рукотворных воздействий, чрезвычайных воздействий».

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в декабре. Его цель — сделать Рунет устойчивым к внешним угрозам. Речь идет о создании специальной инфраструктуры, которая сможет заменить зарубежные корневые интернет-серверы, и национальной системы доменных имен.

Документ, как сказано в пояснительно записке, подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США».

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