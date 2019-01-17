В Туркмении открестились от угрозы из Афганистана

Информация о спешной подготовке к мобилизации резервистов в Туркмении из-за возможного вторжения с территории Афганистана не соответствует действительности. Об этом сообщил представитель Минобороны республики, пишет в четверг, 17 января, Turkmenportal.

Собеседник издания подчеркнул, что вооруженные силы готовы отразить любые потенциальные угрозы, располагая имеющимся личным составом.

В понедельник, 14 января, «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода») сообщило о том, что власти Туркмении приступили к переучету резервистов. По данным журналистов, которые ссылаются источник в министерстве обороны страны, ситуация связана с обстановкой в граничащем с республикой Афганистане.

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11 января о том, что у всех мужчин, работающих в госучреждениях и организациях Туркмении, потребовали срочно сдавать в отделы кадров военные билеты, сообщила «Хроника Туркменистана». Издание также напомнило о появившейся в декабре информации о возможном выводе американских войск из Афганистана.

Позже тот же портал сообщил, что в Минобороны рассматривают возможность восполнить нехватку срочников, призвав на службу не отслуживших мужчин, купивших военные билеты за взятку. Отмечается, что их могут привлечь к административной ответственности.

В конце прошлого года появилась информация о возможном выводе американских войск из Афганистана.

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