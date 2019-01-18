Российских врачей обвинили в предпочтении еды пациентам

Типичное Одинцово / ВКонтакте

В подмосковном Одинцово обсуждают поведение сотрудников скорой помощи, зашедших перекусить в KFC. Один из жителей обвинил их в игнорировании потерявшего сознание посетителя ресторана. Он разместил в паблике «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте» видео, на котором видно, что люди в униформе медслужбы не подходят к лежащему на полу человеку.

Позднее стало известно, что это были работники частной скорой. Один из комментаторов добавил, что они дождались приезда коллег из областной станции скорой помощи.

Несколько других очевидцев написали, что пострадавший был сильно пьян и, возможно, находился под действием наркотиков.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!