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Министр отказался считать вино причиной пьянства

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Дидье Гийом

Вино, в отличие от других алкогольных напитков, редко является причиной серьезного пьянства. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Дидье Гийом, из-за чего подвергся шквалу критики, передает The Local.

По словам политика, алкогольная зависимость — серьезная проблема, особенно среди молодежи. «Это реальная проблема, но я никогда не видел, насколько знаю, чтобы молодые люди покидали ночной клуб пьяными, потому что пили Кот дю Рон», — сказал Гийом.

Министр считает, что основная причина пьянства — это другие алкогольные напитки и смешанные из них коктейли. «Я не думаю, что вино сравнимо с другими видами спиртного», — отметил он.

После этих слов Гийома начали активно критиковать. Так, вице-президент Национальной ассоциации по предупреждению алкоголизма и наркомании Бернард Бассе сообщил, что согласно исследованиям вином напиваются 18 процентов молодых людей. По данным французского Центра мониторинга за наркотиками и зависимостями (OFDT), 25 процентов признаются, что пьянеют от шампанского. «Вино — такой же алкоголь, чтобы напиться», — подчеркнул Бассе.

The Local отмечает, что в прошлом году за похожее заявление раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства заявил журналистам, что пьет вино за обедом и ужином, и посоветовал людям, выступающим за ужесточение контроля за рекламой алкоголя, «дать французам передышку».

По данным Всемирной организации здравоохранения, во Франции наблюдается один из самых высоких показателей потребления алкоголя в Европе: выше только у Эстонии, Литвы и Чехии. При этом вино составляет 58 процентов всего потребляемого в стране спиртного, отмечают в OFDT.

В конце декабря 2018 года сообщалось, что российскому вину хотят придать официальный статус продукта питания, а не алкогольного напитка.

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