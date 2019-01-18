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Спасен второй пилот разбившегося Су-34

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Спасатели обнаружили в Японском море второго пилота разбившегося бомбардировщика Су-34, сообщили «Интерфаксу» в Минобороны.

Состояние летчика удовлетворительное.

Отмечается, что спасательная операция проводится в шторм силой четыре балла. Высота волн может достигать четырех с половиной метров при порывах ветра до 25 метров в секунду, температура воздуха составляет минус 7-11 градусов.

Ранее сообщалось о спасении первого пилота.

Два бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря. Одна машина упала в море, второй самолет смог совершить посадку с одним отказавшим двигателем. По предварительным данным, причина — ошибка пилотирования.

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