Один из столкнувшихся в небе Су-34 уцелел

На базу в Хурбе в Комсомольске-на-Амуре вернулся один из столкнувшихся в небе бомбардировщиков Су-34, передает ТАСС.

По словам источника агентства в силовых структурах, самолет сел на одном двигателе. «Один пропал над морем. Информации об экипаже пока нет», — рассказал он.

Летчика с упавшего самолета уже нашли в море.

Ранее 18 января сообщалось о столкновении двух бомбардировщиков Су-34 в небе над Татарским проливом. Самолеты взлетели с аэродрома Хурба для выполнения плановых заданий.

После аварии на всей территории России приостановили полеты Су-34.

Бомбардировщик Су-34 используется для поражения воздушных, наземных и водных целей, в том числе движущихся объектов малого размера. Способен работать в любое время суток при любых метеоусловиях. Имеет вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения, а также систему радиолокационного противодействия и обороны.

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