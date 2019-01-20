МИД России обеспокоился отменой тысячи рейсов в США

В США в связи с неблагоприятными погодными условиями отменены около тысячи авиарейсов. Об этом Ситуационно-кризисный центр МИД РФ написал в Twitter-аккаунте.

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«Из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тысячи авиарейсов», — сказано в аккаунте ведомства. Отмечается, что в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания был введен режим чрезвычайного положения.

Как добавляет издание CNN, последствия снегопадов могут коснуться более 100 миллионов человек жителей США разных штатов. В Чикаго, Детройте и Кливленде не прекращаются сильные метели, в Мемфисе и Джексоне авиасообщение осложняют грозы, а В Нью-Йорке и Филадельфии — снегопад, на смену которому придут обильные осадки.

19 января сообщалось о задержании в аэропортах США более 6,7 тысяч авиарейсов.

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