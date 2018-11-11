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Трамп нашел предлог отказаться от поездки на кладбище

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Президент США Дональд Трамп отменил визит на американское кладбище на севере Франции из-за плохой погоды. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Белый дом.

«Посещение президентом и первой леди американского кладбища Aisne-Marne отменено в связи с транспортными и погодными условиями», — сказано в заявлении Белого дома.

Трамп вместе с супругой Меланией должен был отправиться на кладбище Aisne-Marne, расположенное в ста километрах к северо-востоку от Парижа.

Его решение отменить визит подверглось критике. В частности, внук бывшего британского премьера Уинстона Черчилля Николас Сомс, который занимает место в парламенте Великобритании, заявил, что «жалкий и недостойный» Трамп не смог «противостоять погоде», чтобы воздать честь павшим американским солдатам.

10 ноября прошла встреча Трампа и Макрона в Елисейском дворце, приуроченная к столетию окончания Первой мировой войны. Американский лидер назвал переговоры «очень конструктивными».

За несколько часов до встречи он написал, что предложение французского президента о создании единой европейской армии оскорбительно. «Очень обидно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которую США значительно субсидируют!» — прокомментировал он слова Макрона в Twitter.

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