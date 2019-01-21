В США зафиксировали распространение необъяснимого заболевания

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Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что в США увеличилась частота случаев гастрошизиса — врожденного дефекта, при котором из брюшной полости выпадает кишечник или другие органы. Врачи объясняют это ростом употребления обезболивающих препаратов, однако возможно влияние и других факторов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Morbidity and Mortality Weekly Report.

В большинстве случаев причина возникновения гастрошизиса неизвестна, однако среди факторов риска называются раннее материнство, употребление определенных медикаментов, включая аспирин, курение и употребление алкоголя.

Выпадение органов брюшной полости не представляет серьезной угрозы для жизни младенца, однако требует срочной хирургической операции, а на процесс выздоровления уходит несколько недель. Кроме того, у прооперированных детей в течение многих лет могут наблюдаться проблемы с пищеварением.

Ученые проанализировали данные, полученные в ходе 20 исследований, для оценки заболеваемости гастрошизисом в периоды с 2006 года по 2010 год и с 2011 года по 2015 год и поиска возможной связи с употреблением опиоидов по рецепту. За первый период наблюдения среди 8,34 миллиона рождений было зарегистрировано 3 489 случаев гастрошизиса, а за второй — 4 166 (среди 9,36 миллиона рождений). За все рассматриваемое время (2006-2015 годы) частота гастрошизиса увеличилась на 10 процентов преимущественно среди матерей младше 20 лет.

При этом распространенность заболевания в районах с высоким уровнем употребления опиоидов (5,1 на 10 тысяч благополучных беременностей) выросла в 1,6 раза, а в районах со средним уровнем употребления (4,6 на 10 тысяч) — в 1,4 раза (по сравнению с районами с низким уровнем употребления, равном 3,2 на 10 тысяч).

Авторы статьи подчеркивают, что поскольку их исследование было обсервационным, нельзя однозначно установить причинно-следственную связь. Кроме того, анализируемые данные не учитывали употребление таких препаратов, как бупренорфин и метадон. Также ученые допускают влияние смешивающих факторов, влияющих как на уровень заболеваемости гастрошизисом, так и на употребление опиодиов и создающих видимость связи. Будущие исследования должны предоставить более точные данные.

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