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Автобус с футбольной командой упал в пропасть с высоты 130 метров

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Автобус упал в пропасть с высоты 130 метров в Боливии. В результате 13 человек погибли, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает газета Clarin.

По предварительным данным, падение произошло из-за отказа тормозной системы автобуса. В салоне в этот момент находились игроки футбольной команды «Сиклес Клуб Лавалье», направлявшиеся на турнир. Четверо из них погибли, шестеро пострадали. Погибшим спортсменам было от 21 до 24 лет.

Трагедия произошла на переезде между городами Тариха и Потоси.

В декабре в ДТП разбилась колумбийская баскетбольная команда. Автобус, перевозивший спортсменов, потерял управление и перевернулся. В результате погибли 13 человек.

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