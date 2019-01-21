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Водитель попытался руками остановить автобус в Ростове-на-Дону

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Автобус без водителя покатился по улице в Ростове-на-Дону, задел другой автобус, снес скамейку и кадку для растений. Шофер, вышедший из кабины, побежал следом и попытался сесть за руль и остановить машину, но не смог. Видео публикует городское сообщество во «ВКонтакте».

Отмечается, что автобус остановился на конечной остановке. Водитель, вероятно, забыл поставить его на ручник.

Пешеходы не пострадали.

В сети посмеялись над незадачливым водителем. «Интересно, мужик реально думал, что он сможет его остановить?» — спрашивает пользователь в комментариях. «Вот водила отчаянный, до последнего пытался что-то предпринять», — хвалит другой. «Еще бы сзади него руками уперся, как супергерой», — шутит третий.

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