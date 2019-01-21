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Австрийский биатлонист прокомментировал травлю Логинова

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Юлиан Эберхард

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард прокомментировал ситуацию сложившуюся вокруг россиянина Александра Логинова. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В биатлоне работают люди, которые заботятся о том, чтобы соревнования проходили в рамках правил. Я в этом не специалист. Я — мастер быстрого хода и иногда хороший стрелок. Поэтому когда официальные лица дают "зеленый свет" на выступления спортсмена, все последующие вопросы для меня отпадают», — заявил австриец.

20 января сообщалось, что меры для прекращения травли Логинова примет Международный союз биатлонистов. Его руководители проведут беседу с представителями федераций тех стран, спортсмены которых открыто выступают против россиянина.

С критикой в адрес Логинова выступают в частности Йоханнес Бе, Мартен Фуркад и другие иностранные биатлонисты. Они требуют, чтобы россиянин извинился и объяснил, как запрещенное вещество попало в его организм в сезоне-2013/2014. Логинов комментировать произошедшее отказывается, ссылаясь на то, что отбыл двухлетнюю дисквалификацию за это нарушение. В данный момент он занимает второе место в личном зачете Кубка мира, уступая только Йоханнесу Бе.

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